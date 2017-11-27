Девушка-водитель получила условный срок за ДТП, в котором погиб человек

По данным ведомства, 1 мая 21-летняя жительница Брединского района везла на личном автомобиле Hyundai Solaris четверых пассажиров: свою 20-летнюю подругу и троих мужчин из города Карталы, договорившихся с ней о поездке через интернет-приложение «Бла-бла-кар».

На дороге в Пластовском районе Челябинской области она при обгоне совершила лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan Teana. В результате ДТП подруга, сидевшая на переднем кресле, погибла, один из пассажиров получил тяжелые травмы.

В судебном заседании обвиняемая возместила родственникам погибшей 200 тыс. рублей, потраченные на похороны, и частично возместила моральный ущерб в размере 50 тыс. рублей. Также она в полном объеме признала гражданский иск потерпевших о возмещении морального вреда в размере почти 1,5 млн рублей.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемая является сиротой, потерпевшие также не настаивали на строгом наказании.