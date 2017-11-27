Девушка-водитель получила условный срок за ДТП, в котором погиб человек
Челябинск. 27 ноября.
Челябинск. 27 ноября.
По данным ведомства, 1 мая 21-летняя жительница Брединского района везла на личном автомобиле Hyundai Solaris четверых пассажиров: свою 20-летнюю подругу и троих мужчин из города Карталы, договорившихся с ней о поездке через
На дороге в Пластовском районе Челябинской области она при обгоне совершила лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan Teana. В результате ДТП подруга, сидевшая на переднем кресле, погибла, один из пассажиров получил тяжелые травмы.
В судебном заседании обвиняемая возместила родственникам погибшей 200 тыс. рублей, потраченные на похороны, и частично возместила моральный ущерб в размере 50 тыс. рублей. Также она в полном объеме признала гражданский иск потерпевших о возмещении морального вреда в размере почти 1,5 млн рублей.
При назначении наказания суд учел, что обвиняемая является сиротой, потерпевшие также не настаивали на строгом наказании.
Пластовский городской суд признал ее виновной по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека) и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.