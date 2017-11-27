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10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

На пожаре в пермской пятиэтажке пострадали три человека

Всех троих увезли в больницу.

В воскресенье, 26 ноября, около 13.30 в Перми произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Магистральная. Возгорание началось в кухне квартиры второго этажа, после чего дымом затянуло весь подъезд. Еще до приезда пожарных из дома самостоятельно вышли семь человек. Троих жильцов горящей квартиры огнеборцам пришлось спасать. Двое мужчин 45 и 47 лет получили ожоги 2−3% тела, 42-летняя женщина надышалась дымом. Все трое были госпитализированы в 21 городскую больницу.

Кроме того, пожарные вывели из квартиры этажом выше 85-летнюю женщину, она не пострадала.

Выяснилось, что жильцы злополучной квартиры вели асоциальный образ жизни, часто употребляли спиртные напитки и курили. По предварительной версии, пожар начался из-за упавшего на диван окурка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

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