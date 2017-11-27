На пожаре в пермской пятиэтажке пострадали три человека

В воскресенье, 26 ноября, около 13.30 в Перми произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Магистральная. Возгорание началось в кухне квартиры второго этажа, после чего дымом затянуло весь подъезд. Еще до приезда пожарных из дома самостоятельно вышли семь человек. Троих жильцов горящей квартиры огнеборцам пришлось спасать. Двое мужчин 45 и 47 лет получили ожоги 2−3% тела, 42-летняя женщина надышалась дымом. Все трое были госпитализированы в 21 городскую больницу.