Станцию метро «Парнас» закрыли в Петербурге

За пять минут до десяти утра в понедельник закрыли станцию метро «Парнас». Поезда следуют только до «Проспекта Просвещения» и от «Проспекта Просвещения». По громкой связи снова говорят о технических причинах.

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На деле все как обычно — обнаружили бесхозный предмет на платформе. Об этом сообщили пресс-служба петербургской подземки.

Как долго продлится проверка, не известно. Некоторые пассажиры в надежде на скорейшее открытие станции ждут перед входом на улице. И таких немало. Другие отправились до ближайшего метро на наземном транспорте.