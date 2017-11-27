Станцию метро «Парнас» закрыли в Петербурге
На платформе обнаружили бесхозный предмет.
На платформе обнаружили бесхозный предмет.
За пять минут до десяти утра в понедельник закрыли станцию метро «Парнас». Поезда следуют только до «Проспекта Просвещения» и от «Проспекта Просвещения». По громкой связи снова говорят о технических причинах.
На деле все как обычно — обнаружили бесхозный предмет на платформе. Об этом сообщили
Как долго продлится проверка, не известно. Некоторые пассажиры в надежде на скорейшее открытие станции ждут перед входом на улице. И таких немало. Другие отправились до ближайшего метро на наземном транспорте.
В воскресенье проверка «Маяковской» и перехода на «Площадь Восстания» заняла примерно полчаса. В субботу за 15 минут проверили «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую». А вот на прошлых буднях проверки станций метро занимали от одного часа до полутора часов.