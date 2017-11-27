В Башкирии при взрыве на заводе погиб рабочий
Суд обязал предприятие выплатить семье погибшего 600 тысяч рублей.
Суд обязал предприятие выплатить семье погибшего 600 тысяч рублей.
В Стерлитамаке при взрыве газа на предприятии погиб сотрудник. Его супруга через прокуратуру добилась выплаты компенсации — семье погибшего выплатили 600 тысяч рублей.
В суде установлено, что в январе текущего года подчиненные предпринимателя ремонтировали бульдозер с использованием сварочного оборудования и других инструментов. При резке металлической пластины произошел взрыв, в результате которого 51-летний газорезчик получил множественные раны, от которых скончался.
Как выяснилось, несчастный случай произошел
— В настоящее время по факту несчастного случая следственными органами ведется проверка, — сообщает прокуратура РБ.