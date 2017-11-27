В Башкирии при взрыве на заводе погиб рабочий

В Стерлитамаке при взрыве газа на предприятии погиб сотрудник. Его супруга через прокуратуру добилась выплаты компенсации — семье погибшего выплатили 600 тысяч рублей.

В суде установлено, что в январе текущего года подчиненные предпринимателя ремонтировали бульдозер с использованием сварочного оборудования и других инструментов. При резке металлической пластины произошел взрыв, в результате которого 51-летний газорезчик получил множественные раны, от которых скончался.

Как выяснилось, несчастный случай произошел из-за несоблюдения правил безопасности при проведении работ и отсутствия должного контроля за их проведением со стороны руководства.