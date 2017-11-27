Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Аэропорт Мумбаи установил рекорд мира по числоу рейсов за сутки
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии при взрыве на заводе погиб рабочий

Суд обязал предприятие выплатить семье погибшего 600 тысяч рублей.

В Стерлитамаке при взрыве газа на предприятии погиб сотрудник. Его супруга через прокуратуру добилась выплаты компенсации — семье погибшего выплатили 600 тысяч рублей.

В суде установлено, что в январе текущего года подчиненные предпринимателя ремонтировали бульдозер с использованием сварочного оборудования и других инструментов. При резке металлической пластины произошел взрыв, в результате которого 51-летний газорезчик получил множественные раны, от которых скончался.

Как выяснилось, несчастный случай произошел из-за несоблюдения правил безопасности при проведении работ и отсутствия должного контроля за их проведением со стороны руководства.

— В настоящее время по факту несчастного случая следственными органами ведется проверка, — сообщает прокуратура РБ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Житель Омска порезал ножом девушку и взял в заложники ее годовалого сына
В красноярском заповеднике «Столбы» сделали минифильм из кадров фотоловушки
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Опрос: россияне предложили обучать школьников навыкам общения
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь