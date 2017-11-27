Воронежские полицейские ищут водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся
Предполагают, что мужчина мог лежать, а дороге.
Предполагают, что мужчина мог лежать, а дороге.
Воронежские полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода в Аннинском районе. Автомобилист скрылся с места происшествия.
ЧП случилось на 25 км дороги «Анна-Бобров». Пока нет данных, на каком авто был нарушитель. Но в МВД предполагают, что пешеход мог в тот момент лежать на дороге.
«От полученных травм 55-летний местный житель скончался на месте аварии», — рассказали в