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11:44 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские ищут водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся

Предполагают, что мужчина мог лежать, а дороге.

Источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода в Аннинском районе. Автомобилист скрылся с места происшествия.

ЧП случилось на 25 км дороги «Анна-Бобров». Пока нет данных, на каком авто был нарушитель. Но в МВД предполагают, что пешеход мог в тот момент лежать на дороге.

«От полученных травм 55-летний местный житель скончался на месте аварии», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

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