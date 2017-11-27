Красноярец голыми руками побил два автомобиля

В Красноярске осудят молодого человека, повредившего два чужих автомобиля. Красноярец голыми руками помял капоты машин, припаркованных в одном из дворов Свердловского района.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, инцидент произошел в середине сентября. С заявлением в полицию обратились двое красноярцев и рассказали, что ночью неизвестные повредили их автомобили. Прибывшие на место оперативники заметили молодого человека, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 23-летний ранее судимый красноярец.

Как пояснили в полиции, молодой человек был пьян и решил похулиганить, поэтому помял капоты автомобилей Toyota и Ford. Он стучал по ним голыми руками. Ущерб владельцы автомобилей оценили более чем в 35 тысяч рублей.