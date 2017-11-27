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11:37 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец голыми руками побил два автомобиля

Молодого человека задержали в Свердловском районе.

В Красноярске осудят молодого человека, повредившего два чужих автомобиля. Красноярец голыми руками помял капоты машин, припаркованных в одном из дворов Свердловского района.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, инцидент произошел в середине сентября. С заявлением в полицию обратились двое красноярцев и рассказали, что ночью неизвестные повредили их автомобили. Прибывшие на место оперативники заметили молодого человека, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 23-летний ранее судимый красноярец.

Как пояснили в полиции, молодой человек был пьян и решил похулиганить, поэтому помял капоты автомобилей Toyota и Ford. Он стучал по ним голыми руками. Ущерб владельцы автомобилей оценили более чем в 35 тысяч рублей.

На молодого человека завели уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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