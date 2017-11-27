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11:34 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске заключили под стражу одного из игравших в казино полицейских

Владельца подпольного заведения отправили под домашний арест.

В Хабаровске заключили под стражу одного из сотрудников полиции, которых обнаружили в подпольном казино. На него завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», в отношении его коллеги пока идёт проверка.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по краю, казино «накрыли» в ночь с 24 на 25 ноября. В заведении находились два сотрудника полиции, которые играли в месте с другими посетителями.

В это же время в здании задержали организованную группу из шести человек, участники которой наживались на подпольном казино. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, заведение находилось в отдельно стоящем здании, в котором, помимо казино, располагался бар. В ходе обысков в клубе изъяли всё оборудование, фишки, карты, деньги и различную бухгалтерскую документацию. По месту жительства двоих подозреваемых правоохранители нашли крупную сумму денег, мобильные телефоны и банковские карты. Также стражи порядка выяснили, что организатором казино стал 36-летний житель Хабаровска, у которого раньше не было проблем с законом.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Участникам преступной группы грозит до шести лет лишения свободы. Четверых подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, ещё двое, в том числе организатор, находятся под домашним арестом.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в казино во время спецоперации в числе посетителей обнаружили двоих сотрудников органов внутренних дел. Сейчас стражи порядка проводят проверку, и если подтвердится, что мужчины играли в азартные игры, то их уволят.

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