В Хабаровске заключили под стражу одного из игравших в казино полицейских
Владельца подпольного заведения отправили под домашний арест.
Владельца подпольного заведения отправили под домашний арест.
В Хабаровске заключили под стражу одного из сотрудников полиции, которых обнаружили в подпольном казино. На него завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», в отношении его коллеги пока идёт проверка.
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В это же время в здании задержали организованную группу из шести человек, участники которой наживались на подпольном казино. По информации
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Участникам преступной группы грозит до шести лет лишения свободы. Четверых подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, ещё двое, в том числе организатор, находятся под домашним арестом.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в казино во время спецоперации в числе посетителей обнаружили двоих сотрудников органов внутренних дел. Сейчас стражи порядка проводят проверку, и если подтвердится, что мужчины играли в азартные игры, то их уволят.