Пропавший в садоводческом товариществе мужчина найден живым

Пропавший 23 ноября мужчина жив и находится в больнице. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин на своей странице во «ВКонтакте». Злобин поблагодарил всех, кто участвовал поисках Олега Федоренкова. Соответствующая запись появилась и на странице отряда в соцсети.

— Сегодня был найден, пропавший 23 ноября, Федоренков Олег Александрович. Мужчина был обнаружен в одной из больниц нашего города. На данный момент о состоянии здоровья информации нет. Единственное что известно, что он жив. Спасибо всем, кто помогал в этом поиске!, — написал Павел Злобин.