Пропавший в садоводческом товариществе мужчина найден живым
Олег Федоренков оказался в одной из больниц Новосибирска.
Олег Федоренков оказался в одной из больниц Новосибирска.
Пропавший 23 ноября мужчина жив и находится в больнице. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин на своей странице во «ВКонтакте». Злобин поблагодарил всех, кто участвовал поисках Олега Федоренкова. Соответствующая запись появилась и на странице отряда в соцсети.
— Сегодня был найден, пропавший 23 ноября, Федоренков Олег Александрович. Мужчина был обнаружен в одной из больниц нашего города. На данный момент о состоянии здоровья информации нет. Единственное что известно, что он жив. Спасибо всем, кто помогал в этом поиске!, — написал Павел Злобин.
Полицейские и волонтеры поискового отряда «Маяк» искали Федоренкова четыре дня. 51-летний сибиряк пропал 23 ноября. До этого мужчину видели в садоводческом товариществе «Мичуринец», которое располагается неподалеку от станции Мочище.