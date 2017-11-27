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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший в садоводческом товариществе мужчина найден живым

Олег Федоренков оказался в одной из больниц Новосибирска.

Пропавший 23 ноября мужчина жив и находится в больнице. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин на своей странице во «ВКонтакте». Злобин поблагодарил всех, кто участвовал поисках Олега Федоренкова. Соответствующая запись появилась и на странице отряда в соцсети.

— Сегодня был найден, пропавший 23 ноября, Федоренков Олег Александрович. Мужчина был обнаружен в одной из больниц нашего города. На данный момент о состоянии здоровья информации нет. Единственное что известно, что он жив. Спасибо всем, кто помогал в этом поиске!, — написал Павел Злобин.

Полицейские и волонтеры поискового отряда «Маяк» искали Федоренкова четыре дня. 51-летний сибиряк пропал 23 ноября. До этого мужчину видели в садоводческом товариществе «Мичуринец», которое располагается неподалеку от станции Мочище.

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