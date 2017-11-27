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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Жильцы горевшего в Челябинске дома вернутся в свои квартиры в понедельник

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Эвакуированные жильцы 9-этажного дома в Челябинске, где в понедельник утром произошел пожар, смогут вернуться в свои квартиры уже вечером, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС России по региону Юлия Лыкова.

Пожар произошел на улице Третьего Интернационала, 59. Как сообщала городская служба спасения, по предварительным данным, при пожаре погибли два человека, двое были госпитализированы, еще троим оказана медпомощь на месте.

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Очаг возгорания находился на 2-м этаже. По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, из горевшего дома при помощи автолестниц удалось спасти 60 человек, всего были эвакуированы 108 человек.

«В настоящее время на месте возгорания продолжается проливка. Несущие конструкции жилого дома не пострадали, остается только запах дыма, который может причинить жильцам дискомфорт. Но вернуться они смогут в свое жилье уже сегодня к вечеру, может быть, это произойдет и раньше», — рассказала Лыкова.

В настоящее время в школе № 8 развернут пункт временного размещения эвакуированных жителей дома, с ними работают психологи МЧС, добавила она.

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