Жильцы горевшего в Челябинске дома вернутся в свои квартиры в понедельник

Пожар произошел на улице Третьего Интернационала, 59. Как сообщала городская служба спасения, по предварительным данным, при пожаре погибли два человека, двое были госпитализированы, еще троим оказана медпомощь на месте.

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Очаг возгорания находился на 2-м этаже. По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, из горевшего дома при помощи автолестниц удалось спасти 60 человек, всего были эвакуированы 108 человек.

«В настоящее время на месте возгорания продолжается проливка. Несущие конструкции жилого дома не пострадали, остается только запах дыма, который может причинить жильцам дискомфорт. Но вернуться они смогут в свое жилье уже сегодня к вечеру, может быть, это произойдет и раньше», — рассказала Лыкова.