В Новороссийске рано утром загорелась квартира в многоэтажке

Уже к 6:00 огонь удалось локализовать. Полностью ликвидировали пожар в 6:30.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что площадь возгорания составила 60 кв. м. Предположительно, причиной послужило то, что в квартире загорелись домашние вещи.



Сообщается, что в ходе инцидента никто не пострадал.