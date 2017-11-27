В Новороссийске рано утром загорелась квартира в многоэтажке
Краснодар. 27 ноября — Новая Кубань. Возгорание произошло в девятиэтажном доме на улице Южной. В МЧС поступил звонок в 5:40 утра.
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Краснодар. 27 ноября — Новая Кубань. Возгорание произошло в девятиэтажном доме на улице Южной. В МЧС поступил звонок в 5:40 утра.
Уже к 6:00 огонь удалось локализовать. Полностью ликвидировали пожар в 6:30.
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Сообщается, что в ходе инцидента никто не пострадал.