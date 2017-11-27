Вахтер спасла студентов на пожаре в одном из общежитий Иркутска
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Возгорание произошло в одной из комнат студенческого общежития на улице Депутатской в Иркутске накануне, 26 ноября. Благодаря грамотным и своевременным действиям дежурного вахтера, которая еще до прибытия огнеборцев верно оценила ситуацию и вовремя разбудила студентов, практически все жильцы успели одеться и самостоятельно покинуть помещение. В результате пожара никто не пострадал. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В 02.00 на пульт дежурного пожарной охраны Иркутска поступил звонок от вахтера общежития по улице Депутатской. Прибывшие спасатели обнаружили источник возгорания на втором этаже здания и приступили к тушению.
«Звеном газодымозащитной службы со второго этажа по лестничным маршам спасено еще пять человек.
Возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже. В помещении никто не проживал, возможной причиной пожара, считают специалисты испытательной пожарной лаборатории, могло стать неосторожное обращение с огнем. В результате ночного происшествия никто не пострадал, повреждены вещи, складированные в помещении, где произошел пожар. Огнеборцы в считанные минуты ликвидировали возгорание и уже через полчаса студенты смогли вернуться в свои комнаты.