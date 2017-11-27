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12:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Вахтер спасла студентов на пожаре в одном из общежитий Иркутска

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание произошло в одной из комнат студенческого общежития на улице Депутатской в Иркутске накануне, 26 ноября. Благодаря грамотным и своевременным действиям дежурного вахтера, которая еще до прибытия огнеборцев верно оценила ситуацию и вовремя разбудила студентов, практически все жильцы успели одеться и самостоятельно покинуть помещение. В результате пожара никто не пострадал. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

В 02.00 на пульт дежурного пожарной охраны Иркутска поступил звонок от вахтера общежития по улице Депутатской. Прибывшие спасатели обнаружили источник возгорания на втором этаже здания и приступили к тушению.

«Звеном газодымозащитной службы со второго этажа по лестничным маршам спасено еще пять человек. Из-за сильного дыма молодые люди не смогли выйти в коридор, чтобы спуститься вниз вместе с остальными», — отметили в ведомстве.

Возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже. В помещении никто не проживал, возможной причиной пожара, считают специалисты испытательной пожарной лаборатории, могло стать неосторожное обращение с огнем. В результате ночного происшествия никто не пострадал, повреждены вещи, складированные в помещении, где произошел пожар. Огнеборцы в считанные минуты ликвидировали возгорание и уже через полчаса студенты смогли вернуться в свои комнаты.

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