Вахтер спасла студентов на пожаре в одном из общежитий Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание произошло в одной из комнат студенческого общежития на улице Депутатской в Иркутске накануне, 26 ноября. Благодаря грамотным и своевременным действиям дежурного вахтера, которая еще до прибытия огнеборцев верно оценила ситуацию и вовремя разбудила студентов, практически все жильцы успели одеться и самостоятельно покинуть помещение. В результате пожара никто не пострадал. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

В 02.00 на пульт дежурного пожарной охраны Иркутска поступил звонок от вахтера общежития по улице Депутатской. Прибывшие спасатели обнаружили источник возгорания на втором этаже здания и приступили к тушению.

«Звеном газодымозащитной службы со второго этажа по лестничным маршам спасено еще пять человек. Из-за сильного дыма молодые люди не смогли выйти в коридор, чтобы спуститься вниз вместе с остальными», — отметили в ведомстве.