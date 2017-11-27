Спасение людей во время крупного пожара в Челябинске попало на видео

Пожарные эвакуировали около 60 жильцов загоревшейся многоэтажки в Челябинске, спасательная операция попала на видеозапись городской службы спасения.

Из-за сильного задымления на лестничной клетке людей с верхних этажей эвакуировали при помощи автолестниц. Как отмечают в пресс-центре регионального ГУ МЧС, пожарные разделились на несколько групп и работали сразу с нескольких сторон дома. При этом действия специалистов осложняло большое количество припаркованных рядом автомобилей, которые мешали проезду спецтехники.

«В 9:20 открытое горение было ликвидировано. По оперативной информации во втором подъезде были обнаружены тела двух человек без признаков жизни (мужчина и женщина). Еще 2 человека госпитализированы в лечебные учреждения города», — уточнили в ведомстве.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области. По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом», — отметили в региональном СУ СКР.

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Причины пожара сейчас выясняют сотрудники государственного пожарного надзора. С жителями дома работают психологи. Эвакуированных людей временно разместили в здании школы № 8.