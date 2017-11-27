Спасение людей во время крупного пожара в Челябинске попало на видео
По предварительным данным, два человека погибли, 60 жильцов удалось спасти.
По предварительным данным, два человека погибли, 60 жильцов удалось спасти.
Пожарные эвакуировали около 60 жильцов загоревшейся многоэтажки в Челябинске, спасательная операция попала на видеозапись городской службы спасения.
«В 9:20 открытое горение было ликвидировано. По оперативной информации во втором подъезде были обнаружены тела двух человек без признаков жизни (мужчина и женщина). Еще 2 человека госпитализированы в лечебные учреждения города», — уточнили в ведомстве.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области. По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом», — отметили в региональном СУ СКР.
Причины пожара сейчас выясняют сотрудники государственного пожарного надзора. С жителями дома работают психологи. Эвакуированных людей временно разместили в здании школы № 8.
Напомним, возгорание в доме № 69 на улице III Интернационала произошло утром 27 ноября. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, не месте работали 10 пожарных расчётов.