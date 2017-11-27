В Ростовской области пресечена контрабанда составных частей оружия

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, установлено, что гражданин в течение месяца отправил шесть посылок в Соединенные Штаты Америки, в которых были обнаружены и изъяты 302 единицы изделий военного назначения. Документы, разрешающие вывоз указанного товара у отправителя отсутствовали. Гражданин задержан и заключен под стражу.



«В ходе проведения следственных действий в доме у задержанного обнаружено и изъято четыре единицы боевого огнестрельного оружия, 293 патрона, 554 магазина от автоматов Калашникова различных модификаций. У другого гражданина, который являлся пособником задержанного, в ходе обысков обнаружены и изъяты четыре единицы оружия, 64 магазина к ним и 758 патронов. Проводится экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы.