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12:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области пресечена контрабанда составных частей оружия

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ростова по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза вооружения, а именно запасных частей и комплектующих изделий к стрелковому оружию военного назначения (ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, установлено, что гражданин в течение месяца отправил шесть посылок в Соединенные Штаты Америки, в которых были обнаружены и изъяты 302 единицы изделий военного назначения. Документы, разрешающие вывоз указанного товара у отправителя отсутствовали. Гражданин задержан и заключен под стражу.

«В ходе проведения следственных действий в доме у задержанного обнаружено и изъято четыре единицы боевого огнестрельного оружия, 293 патрона, 554 магазина от автоматов Калашникова различных модификаций. У другого гражданина, который являлся пособником задержанного, в ходе обысков обнаружены и изъяты четыре единицы оружия, 64 магазина к ним и 758 патронов. Проводится экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы.

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