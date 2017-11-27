В Керчи на пожаре в жилом доме эвакуировали четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. На пожаре в жилом доме в Керчи эвакуировали четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. На пожаре в жилом доме в Керчи эвакуировали четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает
Как уточнили в ведомстве, очаг возгорания находился в коридоре двухэтажного многоквартирного дома. Во время тушения огнеборцы обнаружили 60-летнего мужчину, которого передали медикам для дальнейшей госпитализации. Кроме того, из задымленного здания эвакуировали четырех жильцов соседних квартир.
Пожар удалось погасить в течение трех часов. Площадь возгорания составила 60 кв м. Причины устанавливают эксперты.