Сотрудникам мэрии Воронежа разрешили вернуться в здание после эвакуации

Источник: Вести - Воронеж

Чиновникам мэрии разрешили вернуться на рабочие места после проверки помещений в здании на улице Плехановской. Об этом сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» с места событий. Эвакуация из мэрии прошла 27 ноября в 10 утра. Поводом для неё стало полученное в 9:45 сообщение о бесхозном предмете, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники МВД и МЧС проверили все помещения в здании мэрии и разрешили людям вернуться. Ничего подозрительного обнаружено не было.