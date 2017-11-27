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12:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сотрудникам мэрии Воронежа разрешили вернуться в здание после эвакуации

При проверке помещений спецслужбы не обнаружили ничего опасного.

Источник: Вести - Воронеж

Чиновникам мэрии разрешили вернуться на рабочие места после проверки помещений в здании на улице Плехановской. Об этом сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» с места событий. Эвакуация из мэрии прошла 27 ноября в 10 утра. Поводом для неё стало полученное в 9:45 сообщение о бесхозном предмете, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники МВД и МЧС проверили все помещения в здании мэрии и разрешили людям вернуться. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Эвакуация мэрии Воронежа 27 ноября стала второй за эту неделю. Аналогичные события были во второй половине дня пятницы 24 ноября. Чиновников вывели из здания и через час с небольшим разрешили вернуться. В то же время 24 ноября эвакуировали административное здание «РВК-Воронеж» не улице Пешестрелецкой, 90. Информация об угрозе взрыва также не подтвердилась.

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