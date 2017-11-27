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11:51 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанин сломал мужчине руку за случайный звонок в домофон

Потерпевший перепутал номера квартир и разбудил негостеприимного жителя.

В Комсомольске-на-Амуре под суд отправили местного жителя, который с битой напал на незнакомого человека. Мужчина ошибся и нечаянно позвонил в домофон в квартиру разъярённого горожанина, за что поплатился переломом руки.

Как выяснили правоохранители, в конце апреля 2017 года потерпевший ночью пришёл в гости к своему знакомому. Он не помнил точный номер квартиры, поэтому несколько раз ошибся, прежде чем набрал нужные цифры. Когда потерпевшего впустили в подъезд, то на лестничной площадке его встретил незнакомый мужчина с деревянной битой в руках. Он начал высказывать гостю претензии по поводу звонков среди ночи и прерывании его отдыха.

В ходе выяснения отношений возмущённый житель нанёс удар битой по руке потерпевшего. Гость решил не продолжать конфликт и ушёл домой, а утром обратился в больницу с жалобой на боль в руке. Парню диагностировали закрытый перелом, и после этого он обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, 29-летний комсомольчанин стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в причинении человеку средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчина признал свою вину в полном объёме. Правоохранители завершили расследование и направили материалы дела в суд.

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