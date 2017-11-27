Комсомольчанин сломал мужчине руку за случайный звонок в домофон
Потерпевший перепутал номера квартир и разбудил негостеприимного жителя.
Потерпевший перепутал номера квартир и разбудил негостеприимного жителя.
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Как выяснили правоохранители, в конце апреля 2017 года потерпевший ночью пришёл в гости к своему знакомому. Он не помнил точный номер квартиры, поэтому несколько раз ошибся, прежде чем набрал нужные цифры. Когда потерпевшего впустили в подъезд, то на лестничной площадке его встретил незнакомый мужчина с деревянной битой в руках. Он начал высказывать гостю претензии по поводу звонков среди ночи и прерывании его отдыха.
В ходе выяснения отношений возмущённый житель нанёс удар битой по руке потерпевшего. Гость решил не продолжать конфликт и ушёл домой, а утром обратился в больницу с жалобой на боль в руке. Парню диагностировали закрытый перелом, и после этого он обратился в полицию.
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