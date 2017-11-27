В Челябинске полиция задержала подозреваемого в ограблении шести женщин

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ранее неоднократно судимый мужчина, 1958 года рождения, подозревается в совершении, как минимум, шести грабежей и разбойных нападений на женщин.

Со своими потенциальными жертвами он знакомился в социальных сетях, входил к одиноким женщинам в доверие, затем в качестве гостя посещал их квартиры, где и грабил. У потерпевших мужчина отнимал деньги и ювелирные изделия.

Следственными отделами территориальных органов внутренних дел Управления МВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по фактам разбоев и грабежей. Подозреваемому грозит от семи до 10 лет лишения свободы, ждать суда он будет под стражей.