В Челябинске полиция задержала подозреваемого в ограблении шести женщин
Подозреваемого в серии ограблений челябинских женщин задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД Челябинской области, реализовав комплекс сложных
Подозреваемого в серии ограблений челябинских женщин задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД Челябинской области, реализовав комплекс сложных
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Со своими потенциальными жертвами он знакомился в социальных сетях, входил к одиноким женщинам в доверие, затем в качестве гостя посещал их квартиры, где и грабил. У потерпевших мужчина отнимал деньги и ювелирные изделия.
Следственными отделами территориальных органов внутренних дел Управления МВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по фактам разбоев и грабежей. Подозреваемому грозит от семи до 10 лет лишения свободы, ждать суда он будет под стражей.
Не исключено, что его смогут опознать и другие жертвы. Они могут обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (351)267−74−53, 267−74−24, 89630885404, 02, либо в ближайший отдел полиции.