Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Адвокат: Мутко просил Родченкова добавить допинг в мочу украинца
Житель Ингушетии дожил до 121 года и вернул зрение
Красноярские школы получили рекомендации о работе в военное время
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Мелания Трамп в объемном свитере появилась на публике (фото)
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12:07 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске полиция задержала подозреваемого в ограблении шести женщин

Подозреваемого в серии ограблений челябинских женщин задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД Челябинской области, реализовав комплекс сложных оперативно-розыскных мероприятий.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ранее неоднократно судимый мужчина, 1958 года рождения, подозревается в совершении, как минимум, шести грабежей и разбойных нападений на женщин.

Со своими потенциальными жертвами он знакомился в социальных сетях, входил к одиноким женщинам в доверие, затем в качестве гостя посещал их квартиры, где и грабил. У потерпевших мужчина отнимал деньги и ювелирные изделия.

Следственными отделами территориальных органов внутренних дел Управления МВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по фактам разбоев и грабежей. Подозреваемому грозит от семи до 10 лет лишения свободы, ждать суда он будет под стражей.

Не исключено, что его смогут опознать и другие жертвы. Они могут обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (351)267−74−53, 267−74−24, 89630885404, 02, либо в ближайший отдел полиции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Леонид Одер об отстранении Фаткулиной от участия в олимпийских играх за допинг: это решение не имеет под собой доказательств вины спортсменки
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
Конец коммунизма: 95 лет советскому червонцу
СК выяснит, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь