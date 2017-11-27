В Омске таксиста, приехавшего по вызову на окраину города, выбросили из «Форда» и угнали авто

Очередное разбойное нападение на водителя такси в Омске. Под утро был угнан автомобиль стоимостью 285 000 рублей.

Инцидент произошел сегодня около 05:00 часов местного времени. Поступил заказ на ул. Суровцева. К клиенту подъехал 39-летний таксист на автомобиле «Форд-Фокус». Сев в салон, пассажир проехал несколько метров, после чего, угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, выбросил таксиста из салона, прыгнул за руль и скрылся.

Таксист оперативно заявил о случившемся в полицию. Он сообщил обо всех обстоятельствах, в итоге сотрудники ГИБДД начали активный поиск. Ориентировку получили все патрули. В итоге схожую по приметам иномарку обнаружили в районе ул. Лукашевича. «Форд» летел на огромной скорости.

Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но давил на газ и пытался скрыться. Но, в ходе погони инспекторы ДПС все-таки блокировали автомобиль в районе дома № 9 на ул. Перелета. Подозреваемого задержали. Осмотрев автомобиль, эксперты-криминалисты изъяли орудие преступления. В настоящий момент проводятся баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.