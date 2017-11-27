В Омске таксиста, приехавшего по вызову на окраину города, выбросили из «Форда» и угнали авто
Преступник угрожал предметом, похожим на пистолет. Его задержали на выезде из города в ходе опасной погони.
Преступник угрожал предметом, похожим на пистолет. Его задержали на выезде из города в ходе опасной погони.
Очередное разбойное нападение на водителя такси в Омске. Под утро был угнан автомобиль стоимостью 285 000 рублей.
Инцидент произошел сегодня около 05:00 часов местного времени. Поступил заказ на ул. Суровцева. К клиенту подъехал 39-летний таксист на автомобиле «Форд-Фокус». Сев в салон, пассажир проехал несколько метров, после чего, угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, выбросил таксиста из салона, прыгнул за руль и скрылся.
Таксист оперативно заявил о случившемся в полицию. Он сообщил обо всех обстоятельствах, в итоге сотрудники ГИБДД начали активный поиск. Ориентировку получили все патрули. В итоге схожую по приметам иномарку обнаружили в районе ул. Лукашевича. «Форд» летел на огромной скорости.
Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но давил на газ и пытался скрыться. Но, в ходе погони инспекторы ДПС
Угонщиком оказался 26-летний рецидивист, который ранее уже имел сроки за грабежи и угоны. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Угонщику до 12-ти лет тюрьмы.