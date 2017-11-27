В Башкирии педагог на «Матизе» насмерть сбила мужчину
Пешеход шел по краю проезжей части.
Пешеход шел по краю проезжей части.
Смертельная авария с участием пешехода произошла вчера, 26 ноября, Янаульском районе Башкирии на автодороге
По первоначальным данным, жительница Янаула, работающая педагогом в школе, за рулем «Дэу Матиз» сбила мужчину, который шел по краю проезжей части. С травмами 32-летнего пешехода отвезли в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Известно, что на его одежде не было светоотражающих элементов.
— За минувшие сутки на дорогах республики произошло девять аварий, в которых восемь человек погибли и семь получили травмы, — сообщает Гильмутдинов в своем блоге.