В Башкирии педагог на «Матизе» насмерть сбила мужчину

По первоначальным данным, жительница Янаула, работающая педагогом в школе, за рулем «Дэу Матиз» сбила мужчину, который шел по краю проезжей части. С травмами 32-летнего пешехода отвезли в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Известно, что на его одежде не было светоотражающих элементов.