Волгоградец погиб под грузовым поездом

Источник: Комсомольская правда

Трагедия случилась около половины второго ночи 25 ноября на 330 километре перегона «Мариновка — Прудбой» Приволжской железной дороги, расположенном в Калачевском районе Волгоградской области. Парня 1991 года рождения сбил товарняк. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По версии следствия, в субботу ночью молодой человек хотел перебежать железнодорожное полотно перед приближающимся поездом. По словам машиниста грузового поезда № 2001, увидев парня, он незамедлительно применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда на человека избежать не удалось.