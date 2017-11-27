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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец погиб под грузовым поездом

В Волгограде проводится доследственная проверка по факту смерти молодого человека на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия случилась около половины второго ночи 25 ноября на 330 километре перегона «Мариновка — Прудбой» Приволжской железной дороги, расположенном в Калачевском районе Волгоградской области. Парня 1991 года рождения сбил товарняк. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По версии следствия, в субботу ночью молодой человек хотел перебежать железнодорожное полотно перед приближающимся поездом. По словам машиниста грузового поезда № 2001, увидев парня, он незамедлительно применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда на человека избежать не удалось.

— Следователи осмотрели место происшествия, опросили машиниста и родственников погибшего с целью установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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