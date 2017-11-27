В Воронеже продлили арест обвиняемому в мошенничестве на 4 млн рублей адвокату

Ленинский райсуд на два месяца продлил арест попавшему под следствие адвокату Николаю Шмакову. Мужчина будет находиться в СИЗО до 26 января 2018 года, сообщила пресс-служба суда в пятницу, 24 ноября. До этого адвокат пытался обжаловать арест в облсуде, но получил отказ.

По версии правоохранителей, 34-летний адвокат попросил 4 млн рублей у клиентки, которая обратилась к нему за защитой для своего мужа. Мужчину обвиняли в особо тяжком экономическом преступлении. Николай Шмаков обещал договориться с судьей, чтобы обвиняемому выбрали более мягкую меру пресечения. Во время получения денег в одном из кафе юриста задержали сотрудники регионального УФСБ.

Николаю Шмакову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 3 августа. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.