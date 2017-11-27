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12:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже продлили арест обвиняемому в мошенничестве на 4 млн рублей адвокату

Николая Шмакова оставили в СИЗО еще на 2 месяца.

Ленинский райсуд на два месяца продлил арест попавшему под следствие адвокату Николаю Шмакову. Мужчина будет находиться в СИЗО до 26 января 2018 года, сообщила пресс-служба суда в пятницу, 24 ноября. До этого адвокат пытался обжаловать арест в облсуде, но получил отказ.

По версии правоохранителей, 34-летний адвокат попросил 4 млн рублей у клиентки, которая обратилась к нему за защитой для своего мужа. Мужчину обвиняли в особо тяжком экономическом преступлении. Николай Шмаков обещал договориться с судьей, чтобы обвиняемому выбрали более мягкую меру пресечения. Во время получения денег в одном из кафе юриста задержали сотрудники регионального УФСБ.

Николаю Шмакову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 3 августа. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

Отец адвоката Иван Шмаков — судья облсуда — подал в отставку в начале сентября 2017 года. По решению Квалификационной коллегии судей Воронежской области он сложил с себя полномочия 2 ноября 2017 года.

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