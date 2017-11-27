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12:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Жилой дом горел в г.о. Перевозский Нижегородской области 26 ноября

Жилой дом горел в г.о. Перевозский Нижегородской области 26 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Карташиха поступило в 21:19. Пожарные вывели из дома 39-летнего хозяина дома, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 10 человек личного состава и пять единиц техники.

В результате пожара сгорело имущество и обгорела внутренняя отделка дома на площади 10 кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина дома.

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