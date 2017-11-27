Жилой дом горел в г.о. Перевозский Нижегородской области 26 ноября

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Карташиха поступило в 21:19. Пожарные вывели из дома 39-летнего хозяина дома, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 10 человек личного состава и пять единиц техники.