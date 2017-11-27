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15:51 (мск), источник: Известия

В Екатеринбурге кондуктор высадил в мороз ребенка-инвалида из автобуса

В Екатеринбурге кондуктор автобуса высадил в мороз ребенка-инвалида, несмотря на предъявленный им проездной билет.

По данному факту прокуратурой проводится проверка. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Инцидент произошел 23 ноября. Ребенок, инвалид I группы сел в маршрутный автобус и оплатил проезд. После этого, к школьнику подошел кондуктор и попросил купить проездной билет, после чего потребовал «покинуть автобус, несмотря на то, что ребенок показывал купленный им билет».

В региональном управлении Следственного комитета заявили о проведении собственной проверки.

«В ходе проведения проверки следствие намерено опросить участников инцидента, а также истребовать и изучить необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге в декабре 2016 года. Первоклассника высадили из рейсового автобуса на мороз из-за нехватки денег на оплату проезда.

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