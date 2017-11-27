Жителя Прикамья заподозрили в производстве амфетамина

Наркополицейские остановили возвращавшегося с дачи 31-летнего жителя деревни Кондратово. В салоне авто стражи порядка нашли мерные стаканы, колбы и фольгу.

Кроме того, пакет с порошком белого цвета мужчина передал своей ничего не подозревающей бабушке. На даче полиция обнаружила кладовку, где он и производил амфетамин.

Наркотик он распространял через знакомых. Сейчас фигарунт дела находится под стражей, расследование продолжается.