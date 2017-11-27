Жителя Прикамья заподозрили в производстве амфетамина
ПЕРМЬ, 27 ноября, ФедералПресс. В Пермском крае мужчину заподозрили в производстве и сбыте амфетамина, сообщает
ПЕРМЬ, 27 ноября, ФедералПресс. В Пермском крае мужчину заподозрили в производстве и сбыте амфетамина, сообщает
Наркополицейские остановили возвращавшегося с дачи 31-летнего жителя деревни Кондратово. В салоне авто стражи порядка нашли мерные стаканы, колбы и фольгу.
Кроме того, пакет с порошком белого цвета мужчина передал своей ничего не подозревающей бабушке. На даче полиция обнаружила кладовку, где он и производил амфетамин.
Наркотик он распространял через знакомых. Сейчас фигарунт дела находится под стражей, расследование продолжается.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Перми осуждены участники транснациональной организованной преступной группы, производившей наркотические средства в промышленных масштабах и сбывавшей продукцию в страны Европы.