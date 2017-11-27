В Крутой горке в Омске пропала еще одна девушка
19-летняя Юлия Неверова пропала в минувшие выходные.
19-летняя Юлия Неверова пропала в минувшие выходные.
В Крутой Горке, что находится под Омском, пропала местная жительница 19-летняя Юлия Неверова. Родные обратились за помощью к омичам в социальных сетях, пояснив, что девушка ушла из дома ночью с 24 на 25 ноября. При этом она оставила записку, сообщив, что собирается к подруге. Там Юлия не появилась.
Приметы Юлии: на вид 19−20 лет, волосы русые, была одета в темную куртку и черную шапку. Всех, кто
Напомним, ровно год назад в Крутой Горке бесследно исчезла 22-летняя Настя Небукина. Ее искали несколько месяцев, а весной нашли мертвой на берегу Иртыша вниз по течению. Эксперты и следователи заявили о суициде и уголовное дело закрыли. Кроме того, в марте этого года жительницу Крутой Горки — 32-летнюю Татьяну Евтушенко — также искали в соцсетях. Позднее ее тело нашли в городе. Оказалось, что женщину и ее подругу задушил мужчина, с которым они познакомились в баре «Доски».