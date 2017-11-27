В Крутой горке в Омске пропала еще одна девушка

Источник: Комсомольская правда

В Крутой Горке, что находится под Омском, пропала местная жительница 19-летняя Юлия Неверова. Родные обратились за помощью к омичам в социальных сетях, пояснив, что девушка ушла из дома ночью с 24 на 25 ноября. При этом она оставила записку, сообщив, что собирается к подруге. Там Юлия не появилась.

Приметы Юлии: на вид 19−20 лет, волосы русые, была одета в темную куртку и черную шапку. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Юлии, просят позвонить в полицию по телефону 02.