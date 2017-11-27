Уголовное дело возбуждено в отношении витебчанки, сбросившей собаку с восьмого этажа

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27 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении жительницы областного центра, сбросившей собаку с 8-го этажа дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

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Ей грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.339−1 УК (жестокое обращение с животными, повлекшее гибель, совершенное из хулиганских или иных низменных побуждений, в присутствии малолетнего).

Происшествие случилось после полуночи 26 ноября по улице Чкалова. 35-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в присутствии своей малолетней дочери выбросила с балкона квартиры собаку. О случившемся в дежурную часть Первомайского РОВД Витебска сообщили соседи, которые слышали крики в квартире и обнаружили лежащую под балконом собаку. Прибывшим на место происшествия следователям витебчанка пояснила, что собака ей надоела, так как не была приучена к чистоте.

В настоящее время женщина не работает, не судима, ранее она привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте и заведомо ложное сообщение. С сентября 2016 года семья, в которой воспитывается малолетняя, находится в социально опасном положении. В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного преступления, изучена личность фигурантки дела.