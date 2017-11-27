Две группы наркоторговцев задержали в Иркутской области
Они продавали запрещенные вещества в Ангарске и в
Они продавали запрещенные вещества в Ангарске и в
В Иркутской области полицейские задержали сразу две группы наркодилеров. Так, в Ангарске стражи порядка провели обыск в квартире 40-летней ранее судимой женщины и ее 35-летнего сожителя и обнаружили там наркотики, сотовые телефоны, банковские карты, электронные весы. Все это использовалось во время продажи запрещенных веществ.
— Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет, — сообщает
Кроме того, в