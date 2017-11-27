Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Преимущество РФ: Литва не пускает поезда в Калининград - СМИ
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Российский фильм, собравший в прокате рекордные 1,627 млрд руб
В Совфеде назвали слова Порошенко о голодоморе иезуитской логикой
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кадыров сказал, почему хочет уйти в отставку - СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
СМИ: Пугачева рассказала, почему обвенчалась с Галкиным
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Внутри Монголии
13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Две группы наркоторговцев задержали в Иркутской области

Они продавали запрещенные вещества в Ангарске и в Усть-Куте.

В Иркутской области полицейские задержали сразу две группы наркодилеров. Так, в Ангарске стражи порядка провели обыск в квартире 40-летней ранее судимой женщины и ее 35-летнего сожителя и обнаружили там наркотики, сотовые телефоны, банковские карты, электронные весы. Все это использовалось во время продажи запрещенных веществ.

— Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, в Усть-Куте задержали еще двоих торговцев наркотиками — 59-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик и его 30-летнего ранее судимого сообщника. Они поставляли в город запрещенные вещества из Красноярска. Дома и в гаражах у задержанных нашли 130 граммов наркотиков, около четырех миллионов рублей и другие доказательства криминального бизнеса. Следователи завели уголовные дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кредитная карта – больше, чем деньги
ФАДН России будет сотрудничать с Ассамблеей народа Казахстана
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
СК выяснит, был ли расстрел Романовых ритуальным убийством
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь