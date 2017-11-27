Две группы наркоторговцев задержали в Иркутской области

В Иркутской области полицейские задержали сразу две группы наркодилеров. Так, в Ангарске стражи порядка провели обыск в квартире 40-летней ранее судимой женщины и ее 35-летнего сожителя и обнаружили там наркотики, сотовые телефоны, банковские карты, электронные весы. Все это использовалось во время продажи запрещенных веществ.

Кроме того, в Усть-Куте задержали еще двоих торговцев наркотиками — 59-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик и его 30-летнего ранее судимого сообщника. Они поставляли в город запрещенные вещества из Красноярска. Дома и в гаражах у задержанных нашли 130 граммов наркотиков, около четырех миллионов рублей и другие доказательства криминального бизнеса. Следователи завели уголовные дела.