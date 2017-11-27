В Перми неизвестные избили таксиста и отобрали у него машину
27 января в микрорайоне Нагорный возле авторынка было совершено нападение на водителя Яндекс. Такси. Мужчину ранили, автомобиль похитили.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
27 января в микрорайоне Нагорный возле авторынка было совершено нападение на водителя Яндекс. Такси. Мужчину ранили, автомобиль похитили.
Как сообщает паблик «Аварийный комиссар Пермь», в результате нападения был угнан автомобиль Renault DUSTER Е086ТТ159 коричневого цвета. На дверях машины наклейка Яндекс. Такси.
Очевидцы отмечают, что авто видели на выезде из Краснокамска в районе АЗС. Всех, кто видел машину, просьба сообщить в полицию.