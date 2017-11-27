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13:02 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В доме номер 6 по улице Рылеева обрушилась часть фасада

Крупные осколки облицовки упали прямо на тротуар. Всё произошло поздним вечером накануне, примерно в половине одиннадцатого. Только чудом никто не пострадал.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Опасные участки оградили лентами, но работы, по всей видимости, начнут только утром. А впереди серьезные проверки. Здание старинное — бывший доходный дом. Постройки еще конца позапрошлого века. А капитально его ремонтировали в последний раз в прошлом веке — в 1998-м. Почему упала облицовка, и есть ли риски повторных обрушений, теперь разберутся специалисты.

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