В доме номер 6 по улице Рылеева обрушилась часть фасада

Опасные участки оградили лентами, но работы, по всей видимости, начнут только утром. А впереди серьезные проверки. Здание старинное — бывший доходный дом. Постройки еще конца позапрошлого века. А капитально его ремонтировали в последний раз в прошлом веке — в 1998-м. Почему упала облицовка, и есть ли риски повторных обрушений, теперь разберутся специалисты.