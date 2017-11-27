Взорвавший гранату екатеринбуржец сел на 10 лет

Суд вынес приговор 37-летнему екатеринбуржцу, который в феврале 2017 года взорвал на Уралмаше гранату. Он признан виновным в покушении на двойное убийстве, умышленном повреждении чужого имущества и незаконном ношении взрывчатки. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 24 февраля 2017 года во дворе дома на улице Уральских Рабочих. Подсудимый повздорил с двумя мужчинами. В пылу ярости он выдернул чеку из осколочной гранаты и бросил ее в сторону обидчиков. Люди не пострадали, однако в зоне взрыва оказался припаркованный автомобиль. Машина получила существенные повреждения.