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12:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Взорвавший гранату екатеринбуржец сел на 10 лет

Его признали виновным по трем статьям.

Суд вынес приговор 37-летнему екатеринбуржцу, который в феврале 2017 года взорвал на Уралмаше гранату. Он признан виновным в покушении на двойное убийстве, умышленном повреждении чужого имущества и незаконном ношении взрывчатки. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 24 февраля 2017 года во дворе дома на улице Уральских Рабочих. Подсудимый повздорил с двумя мужчинами. В пылу ярости он выдернул чеку из осколочной гранаты и бросил ее в сторону обидчиков. Люди не пострадали, однако в зоне взрыва оказался припаркованный автомобиль. Машина получила существенные повреждения.

Экспертиза показала, что подсудимый вменяем.

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