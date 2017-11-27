Челябинец похитил двери лифта
Необычную кражу раскрыли челябинские полицейские, задержав подозреваемого в хищении двух комплектов дверей от лифта.
Необычную кражу раскрыли челябинские полицейские, задержав подозреваемого в хищении двух комплектов дверей от лифта.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По подозрению в совершении преступления сотрудники
По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. До суда мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.