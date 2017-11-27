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12:52 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец похитил двери лифта

Необычную кражу раскрыли челябинские полицейские, задержав подозреваемого в хищении двух комплектов дверей от лифта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, кража была совершена в период с 24 до 26 ноября в подъезде многоэтажного жилого дома в Тракторозаводском районе Челябинска. Общая сумма ущерба составила почти 30 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску задержали ранее не судимого 32-летнего местного жителя. Похищенное имущество у него изъято. Мужчина не сумел объяснить, зачем ему понадобились двери пассажирского лифта.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. До суда мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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