Челябинец похитил двери лифта

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, кража была совершена в период с 24 до 26 ноября в подъезде многоэтажного жилого дома в Тракторозаводском районе Челябинска. Общая сумма ущерба составила почти 30 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску задержали ранее не судимого 32-летнего местного жителя. Похищенное имущество у него изъято. Мужчина не сумел объяснить, зачем ему понадобились двери пассажирского лифта.