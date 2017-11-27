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13:05 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Артиллерийский 122-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны был извлечен со дна Невы в районе Летнего сада в Санкт-Петербурге и обезврежен военнослужащими Западного военного округа (ЗВО), сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Источник: РИА Новости

«В Санкт-Петербурге в районе Летнего сада, из акватории Невы военнослужащими ЗВО был извлечен 122-миллиметровый артиллерийский бронебойный снаряд времен Великой Отечественной войны», — сказал Мугинов.

По его информации, снаряд был обнаружен в ходе проверки речного дна водолазами Ленинградской военно-морской базы на глубине двух метров и на расстоянии 1,5 метра от гранитной стенки берега.

«Боеприпас был обезврежен и отправлен для уничтожения на специальном полигоне», — заключил представитель ЗВО.

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