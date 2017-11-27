В Петербурге обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

«В Санкт-Петербурге в районе Летнего сада, из акватории Невы военнослужащими ЗВО был извлечен 122-миллиметровый артиллерийский бронебойный снаряд времен Великой Отечественной войны», — сказал Мугинов.

По его информации, снаряд был обнаружен в ходе проверки речного дна водолазами Ленинградской военно-морской базы на глубине двух метров и на расстоянии 1,5 метра от гранитной стенки берега.