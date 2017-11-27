В Петербурге обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Артиллерийский 122-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны был извлечен со дна Невы в районе Летнего сада в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Артиллерийский 122-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны был извлечен со дна Невы в районе Летнего сада в
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По его информации, снаряд был обнаружен в ходе проверки речного дна водолазами Ленинградской
«Боеприпас был обезврежен и отправлен для уничтожения на специальном полигоне», — заключил представитель ЗВО.