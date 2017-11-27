В Новороссийске мошенники похитили 400 тысяч рублей

Источник: Комсомольская правда

— Мужчины находились в непосредственной близости от места закладки. В момент, когда потерпевшие пытались достать закладки, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, задерживали их, и предлагали за денежное вознаграждение увод от уголовной ответственности, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате злоумышленники завладели денежными средствами троих потерпевших на общую сумму более 400 тысяч рублей. В настоящее время они задержаны.