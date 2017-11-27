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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новороссийске мошенники похитили 400 тысяч рублей

На территории Новороссийска трое местных жителей осуществляли закладки порошкообразного вещества, якобы содержащего наркотические средства. В интернете мошенники указывали адрес тайника и писали, что забрать эти якобы наркотики можно бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

— Мужчины находились в непосредственной близости от места закладки. В момент, когда потерпевшие пытались достать закладки, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, задерживали их, и предлагали за денежное вознаграждение увод от уголовной ответственности, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате злоумышленники завладели денежными средствами троих потерпевших на общую сумму более 400 тысяч рублей. В настоящее время они задержаны.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске подозрительная наркоманка пыталась скрыться от патрульных. Она сама выдала себя, бросившись бежать, завидя сотрудников Росгвардии.

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