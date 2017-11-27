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13:08 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец, угрожая «обрезом», ограбил женщину на улице 9 Января

Воронежские полицейские задержали 26-летнего неработающего воронежца. Молодой человек подозревается в разбойном нападении на 55-летнюю женщину.

Инцидент, как сообщают стражи порядка, произошел 23 ноября на улице 9 Января. Около 10 часов вечера там проходила горожанка, ей на встречу шел молодой парень, который неожиданно перегородил женщине дорогу. Мужчина сообщил, что него под курткой находится обрез, и потребовал у горожанки ее сумку.

Женщина отказала разбойнику, однако тот оттолкнул ее и, выхватив сумку, убежал. В сумке, как рассказала полицейским ограбленная горожанка, находились 7 тысяч рублей и мобильный телефон. Полицейские задержали злоумышленника утром следующего дня. Как оказалось, разбойное нападении парень совершил возле дома, где жила его бабушка.

Задержанный рассказал, что украденные деньги он потратил на алкоголь, а сумку выкинул на Юго-западном кладбище. Похищенный телефон был возвращен владелице. Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

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