Воронежец, угрожая «обрезом», ограбил женщину на улице 9 Января

Инцидент, как сообщают стражи порядка, произошел 23 ноября на улице 9 Января. Около 10 часов вечера там проходила горожанка, ей на встречу шел молодой парень, который неожиданно перегородил женщине дорогу. Мужчина сообщил, что него под курткой находится обрез, и потребовал у горожанки ее сумку.

Женщина отказала разбойнику, однако тот оттолкнул ее и, выхватив сумку, убежал. В сумке, как рассказала полицейским ограбленная горожанка, находились 7 тысяч рублей и мобильный телефон. Полицейские задержали злоумышленника утром следующего дня. Как оказалось, разбойное нападении парень совершил возле дома, где жила его бабушка.