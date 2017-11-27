В Самаре пять человек госпитализировали после отравления угарным газом
Три взрослых и два ребенка госпитализированы после отравления угарным газом в Самаре, сообщили РИА Новости в областном центре медицины катастроф.
Три взрослых и два ребенка госпитализированы после отравления угарным газом в Самаре, сообщили РИА Новости в областном центре медицины катастроф.
Инцидент произошел около полуночи в понедельник в одной из квартир дома по улице Мориса Тореза в Самаре, добавили в центре.
«От отравления угарным газом пострадали пять человек. Двое детей — в возрасте пяти лет и одной недели — были госпитализированы в детскую больницу Иванова, трое взрослых в больницу Середавина», — сообщил собеседник агентства.
Оба ребенка после отравления находятся в реанимации, уточнили в центре медицины катастроф. По факту ЧП проводится проверка.