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14:06 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области нашли мертвыми двух вахтовиков из Свердловской области

В поселке Сургут они подрались с местными жителями у кафе и пропали.

В Самарской области рядом с селом Красный Яр обнаружили тела двух мужчин. Как сообщил 63.ru источник в правоохранительных органах, это вахтовики, которые пропали без вести в конце октября. Известно, что мужчины 1978 и 1979 годов рождения приехали в наш регион на заработки из Свердловской области.

— В поселке Сургут Сергиевского района Самарской области они подрались с местными жителями у кафе. После этого пропали без вести, — рассказала жена одного из пропавших вахтовиков.

Мужчин искали несколько недель. Родственники обзванивали больницы и морги.

Но, к сожалению, их нашли мертвыми. Следователи возбудили уголовное дело.

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