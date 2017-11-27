В Самарской области нашли мертвыми двух вахтовиков из Свердловской области
В поселке Сургут они подрались с местными жителями у кафе и пропали.
В поселке Сургут они подрались с местными жителями у кафе и пропали.
В Самарской области рядом с селом Красный Яр обнаружили тела двух мужчин. Как сообщил 63.ru источник в правоохранительных органах, это вахтовики, которые пропали без вести в конце октября. Известно, что мужчины 1978 и 1979 годов рождения приехали в наш регион на заработки из Свердловской области.
— В поселке Сургут Сергиевского района Самарской области они подрались с местными жителями у кафе. После этого пропали без вести, — рассказала жена одного из пропавших вахтовиков.
Мужчин искали несколько недель. Родственники обзванивали больницы и морги.
Но, к сожалению, их нашли мертвыми. Следователи возбудили уголовное дело.