В Самарской области нашли мертвыми двух вахтовиков из Свердловской области

В Самарской области рядом с селом Красный Яр обнаружили тела двух мужчин. Как сообщил 63.ru источник в правоохранительных органах, это вахтовики, которые пропали без вести в конце октября. Известно, что мужчины 1978 и 1979 годов рождения приехали в наш регион на заработки из Свердловской области.