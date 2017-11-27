Улюкаев обвинил Сечина в ложном оговоре
По мнению бывшего министра, допрашиваемого в суде, показания главы «Роснефти» Игоря Сечина против него «свидетельствуют об их ложном характере и цели оговорить».
По мнению бывшего министра, допрашиваемого в суде, показания главы «Роснефти» Игоря Сечина против него «свидетельствуют об их ложном характере и цели оговорить».
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев во время допроса в Замоскворецком суде заявил, что показания исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «свидетельствуют об их ложном характере». Улюкаева подозревают в вымогательстве $2 млн за положительный отзыв на приватизацию «Башнефти» «Роснефтью». Заявление против него написал Игорь Сечин, ранее он подтвердил суду свои показания следствию.
В ответ на вопрос своего адвоката Тимофея Гриднева Улюкаев заявил, что отрицает слова Сечина о вымогательстве у него взятки.
Я категорически это отрицаю. Нигде и никогда я не требовал от него никакую взятку.
Говоря о возможности оставить отрицательное заключение по приватизации, Улюкаев заявил, что «не мог создать ему такого рода препятствия». «Роснефть» занимается энергетикой, подготовка любого отрицательного — да и положительного — заключения была бы выходом за пределы нашей компетенции, — заявил
«Такие показания Сечина свидетельствуют об их ложном характере и цели меня оговорить», — заявил Улюкаев.
Улюкаев также рассказал про разговор с Сечиным на саммите БРИКС на Гоа. Согласно показаниям Сечина, о которых говорила адвокат Улюкаева, Улюкаев во время игры в бильярд с главой «Роснефти» вымогал взятку жестом двух пальцев, что означало размер взятки — $2 млн.
«Мы изучали с коллегами документы, затем я заметил бильярдные столы, а возле них — Костина и Сечина. Я подошёл, чтобы поприветствовать коллег», — рассказал Улюкаев. По словам Улюкаева, Сечин отметил, что «мы очень хорошо поработали с подготовкой этой сделки».
«Я в шутку покрутил “дырочку” в пиджаке, намекая на представление Сечина к госнаграде», — сказал Улюкаев, на что Сечин ответил: «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал. Ты заслужил его за хорошую работу».
Почти через месяц, по словам Улюкаева, Сечин «настойчиво попросил» его приехать в офис «Роснефти». На допросе Улюкаев пересказал разговор, расшифровка который была опубликована. При этом он пояснил, как воспринял некоторые из слов Сечина.
«Что касается собирания объемов — для меня было очевидно, что речь идёт о привлечении “Роснефтью” денег на баланс для выкупа акций на баланс — об этом говорил Путин там же на Гоа», — пояснил Сечин.
Далее цитата из расшифровки, которую упоминает Улюкаев
Сечин: Так, пока
"А слово «объем», как я считал, относится к фондированию сделки и сборе 10 млрд евро", — заявил Улюкаев.
Он добавил, что посчитал беседу «скомканной», так как вскоре «Сечин начал ссылаться на занятость и заканчивать встречу».
Улюкаев также сообщил, что, когда его задержали, он сказал, что не знает, что в сумке, так как был в шоке. Бывший министр добавил, что после того, как оперативники попросили его открыть сумку «своим ключом», он «сразу понял, о чем речь».
«Когда из сумки извлекли купюры в полиэтиленовых пакетах, я понял, что настойчивые просьбы Сечина приехать и задержание — все это заранее спланированная акция, провокация», — заключил Улюкаев.