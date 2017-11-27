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13:32 (мск), источник: РБК

Улюкаев обвинил Сечина в ложном оговоре

По мнению бывшего министра, допрашиваемого в суде, показания главы «Роснефти» Игоря Сечина против него «свидетельствуют об их ложном характере и цели оговорить».

Источник: РИА "Новости"

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев во время допроса в Замоскворецком суде заявил, что показания исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «свидетельствуют об их ложном характере». Улюкаева подозревают в вымогательстве $2 млн за положительный отзыв на приватизацию «Башнефти» «Роснефтью». Заявление против него написал Игорь Сечин, ранее он подтвердил суду свои показания следствию.

В ответ на вопрос своего адвоката Тимофея Гриднева Улюкаев заявил, что отрицает слова Сечина о вымогательстве у него взятки.

Я категорически это отрицаю. Нигде и никогда я не требовал от него никакую взятку.

Говоря о возможности оставить отрицательное заключение по приватизации, Улюкаев заявил, что «не мог создать ему такого рода препятствия». «Роснефть» занимается энергетикой, подготовка любого отрицательного — да и положительного — заключения была бы выходом за пределы нашей компетенции, — заявил экс-министр.

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«Такие показания Сечина свидетельствуют об их ложном характере и цели меня оговорить», — заявил Улюкаев.

Улюкаев также рассказал про разговор с Сечиным на саммите БРИКС на Гоа. Согласно показаниям Сечина, о которых говорила адвокат Улюкаева, Улюкаев во время игры в бильярд с главой «Роснефти» вымогал взятку жестом двух пальцев, что означало размер взятки — $2 млн.

«Мы изучали с коллегами документы, затем я заметил бильярдные столы, а возле них — Костина и Сечина. Я подошёл, чтобы поприветствовать коллег», — рассказал Улюкаев. По словам Улюкаева, Сечин отметил, что «мы очень хорошо поработали с подготовкой этой сделки».

«Я в шутку покрутил “дырочку” в пиджаке, намекая на представление Сечина к госнаграде», — сказал Улюкаев, на что Сечин ответил: «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал. Ты заслужил его за хорошую работу».

Почти через месяц, по словам Улюкаева, Сечин «настойчиво попросил» его приехать в офис «Роснефти». На допросе Улюкаев пересказал разговор, расшифровка который была опубликована. При этом он пояснил, как воспринял некоторые из слов Сечина.

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«Что касается собирания объемов — для меня было очевидно, что речь идёт о привлечении “Роснефтью” денег на баланс для выкупа акций на баланс — об этом говорил Путин там же на Гоа», — пояснил Сечин.

Далее цитата из расшифровки, которую упоминает Улюкаев

Сечин: Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну, вообще-то, можешь считать задание выполненным. Вот забирай, клади и пойдем чайку попьем.

​"А слово «объем», как я считал, относится к фондированию сделки и сборе 10 млрд евро", — заявил Улюкаев.

Бывший министр рассказал, что, когда Сечин показал ему на «массивную сумку», он вспомнил фразу про вино.

Он добавил, что посчитал беседу «скомканной», так как вскоре «Сечин начал ссылаться на занятость и заканчивать встречу».

Улюкаев также сообщил, что, когда его задержали, он сказал, что не знает, что в сумке, так как был в шоке. Бывший министр добавил, что после того, как оперативники попросили его открыть сумку «своим ключом», он «сразу понял, о чем речь».

«Когда из сумки извлекли купюры в полиэтиленовых пакетах, я понял, что настойчивые просьбы Сечина приехать и задержание — все это заранее спланированная акция, провокация», — заключил Улюкаев.

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