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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-главе спорткомитета Перми частично изменили приговор

Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему руководителю комитета администрации Перми Алексею Мартюшову.

Рассматривавший апелляционную жалобу судья Дмитрий Отинов оставил без изменения срок лишения свободы, назначенный экс-чиновнику Ленинским судом Перми, но отменил сумму взысканного ущерба, которую вновь предстоит определить Ленинскому суду Перми.

Как ранее сообщал «Ъ», 4 октября Ленинский суд Перми признал господина Мартюшова виновным в превышении полномочий. Как было установлено в ходе процесса, господин Мартюшов, явно превышая свои должностные полномочия, распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» на улице Обвинской. Изменения были связаны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства объекта. В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1,5 млн руб., бюджету Перми — свыше 26,4 млн руб. Сам господин Мартюшов своей вины не признал.

В итоге ему было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет. Кроме этого, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Он взят под стражу в зале суда.

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