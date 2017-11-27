Экс-главе спорткомитета Перми частично изменили приговор
Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему руководителю комитета администрации Перми Алексею Мартюшову.
Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему руководителю комитета администрации Перми Алексею Мартюшову.
Рассматривавший апелляционную жалобу судья Дмитрий Отинов оставил без изменения срок лишения свободы, назначенный
Как ранее сообщал «Ъ», 4 октября Ленинский суд Перми признал господина Мартюшова виновным в превышении полномочий. Как было установлено в ходе процесса, господин Мартюшов, явно превышая свои должностные полномочия, распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства
В итоге ему было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет. Кроме этого, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Он взят под стражу в зале суда.