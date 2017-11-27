В Уфе задержанный во время семинара международный бизнес-тренер признан виновным в правонарушении

По номеру телефона, где можно было заказать билеты на семинар, сказали, что с бизнес-тренером всё в порядке, его отпустили. Что касается возврата денег из-за сорванного выступления, то сейчас вопрос уточняется, и в течение недели информация появится на сайте. Сегодня в Instagram Аллан Клейнханс также сообщил своим подписчикам, что с ним всё хорошо и волноваться не стоит.