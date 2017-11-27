В Уфе задержанный во время семинара международный бизнес-тренер признан виновным в правонарушении
УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе известного международного
УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе известного международного
«Он признан виновным и оштрафован на 5000 рублей, без выдворения», — прокомментирована агентству «Башинформ» консультант Советского районного суда Уфы РБ Дина Кадырбакова.
По номеру телефона, где можно было заказать билеты на семинар, сказали, что с
Стоит отметить, что на лекцию пришли порядка 500 слушателей.
Как информировало агентство «Башинформ», 26 ноября Аллан Клейнханс выступал перед горожанами с лекцией. Во время семинара его задержали полицейские. Тренера сопроводили в Советский районный суд города.