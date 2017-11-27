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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе задержанный во время семинара международный бизнес-тренер признан виновным в правонарушении

УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе известного международного бизнес-тренера, основателя Ассоциации профессиональных спикеров ЮАР Аллана Клейнханса суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

«Он признан виновным и оштрафован на 5000 рублей, без выдворения», — прокомментирована агентству «Башинформ» консультант Советского районного суда Уфы РБ Дина Кадырбакова.

По номеру телефона, где можно было заказать билеты на семинар, сказали, что с бизнес-тренером всё в порядке, его отпустили. Что касается возврата денег из-за сорванного выступления, то сейчас вопрос уточняется, и в течение недели информация появится на сайте. Сегодня в Instagram Аллан Клейнханс также сообщил своим подписчикам, что с ним всё хорошо и волноваться не стоит.

Стоит отметить, что на лекцию пришли порядка 500 слушателей.

Как информировало агентство «Башинформ», 26 ноября Аллан Клейнханс выступал перед горожанами с лекцией. Во время семинара его задержали полицейские. Тренера сопроводили в Советский районный суд города.

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