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13:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Бесправник на VW устроил смертельное ДТП на Серовском тракте

Столкнулись две легковушки.

Вечером 26 ноября на 139-м километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись Volkswagen Passat и ВАЗ-2110.

На встречную полосу выехал 63-летний водитель иномарки, рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД. Как выяснилось, ранее он был лишен прав на 1,5 года за ДТП, в котором пострадали люди.

75-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. Виновник аварии госпитализирован с переломами, его 76-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ребер.

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