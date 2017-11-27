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13:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мало фруктов и сыра. В Каслях наказали заведующую «голодающего» детсада

КАСЛИ, 27 ноября, ФедералПресс. Заведующую детского сада в Каслях оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выяснилось, что питание в детском саду не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах. В рационе отсутствуют кисломолочные продукты. Малыши недополучают фруктов и сыра. Между завтраком и обедом, вопреки требованиям закона, воспитанникам не дают ни напитки, ни свежие фрукты.

В пищеблоке дошкольного учреждения нет оборудования, необходимого для обработки продуктов, что может привести к возникновению и распространению кишечных инфекций. Поступающая в детсад провизия не проходит лабораторный анализ на содержание нитратов и пестицидов.

Напомним, недавно родители челябинских малышей пожаловались на протекающую крышу и грибок в одном из местных детсадов.

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