Мало фруктов и сыра. В Каслях наказали заведующую «голодающего» детсада

Выяснилось, что питание в детском саду не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах. В рационе отсутствуют кисломолочные продукты. Малыши недополучают фруктов и сыра. Между завтраком и обедом, вопреки требованиям закона, воспитанникам не дают ни напитки, ни свежие фрукты.

В пищеблоке дошкольного учреждения нет оборудования, необходимого для обработки продуктов, что может привести к возникновению и распространению кишечных инфекций. Поступающая в детсад провизия не проходит лабораторный анализ на содержание нитратов и пестицидов.