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13:40 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми судят главаря банды «черных» риелторов

Обвиняемая — Наталья Морозова, руководитель агентства недвижимости в Березниках.

Судебные слушания по резонансному делу начались в стенах краевого суда. Обвиняемая — Наталья Морозова. Она была руководителем агентства недвижимости в Березниках. Вместе с мужем и еще одним сотрудником они находили пьющих людей и отбирали у них недвижимость, а если те не соглашались — убивали жертву. Доказано пять подобных эпизодов, двое подручных черного риелтора Морозовой пошли на сделку со следствием и уже получили реальные сроки.

Дело Натальи Морозовой выделено в отдельное производство, ей инкриминируют организацию преступной группы. Весь процесс будет проходить с участием присяжных заседателей.

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