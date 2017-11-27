Бывший глава Лысьвы осужден к трем годам лишения свободы

Господин Шувалов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Он приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, 1 декабря 2014 года он подписал разрешения на ввод в эксплуатацию двух жилых домов, которые были построены с многочисленными нарушениями. В итоге на приобретение 42 квартир в указанных домах из бюджетов различных уровней было израсходовано более 66 млн руб.