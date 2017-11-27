В Омске в здание Минэкономики ворвался неизвестный и начал угрожать ножом
По некоторым данным, он разбил в здании окно. Охрана отреагировала оперативно, нападавшего скрутили.
По некоторым данным, он разбил в здании окно. Охрана отреагировала оперативно, нападавшего скрутили.
Инцидент произошел несколько минут назад. Неизвестный мужчина ворвался в здание на улице Красный Путь, 5, и начал угрожать ножом. В здании находятся Министерство экономики Омской области и Министерство образования региона. О причинах нападения ничего не сообщается.
По некоторым данным, мужчина учинил серьезный дебош, разбив витринные окна, но оперативно отреагировала охрана, двое человек в форме успели скрутить нападавшего еще до приезда полиции. Сотрудники министерств факт инцидента подтверждают, но никакими подробностями не располагают.
Отметим, что в указанном здании сейчас передает дела вновь избранный мэр Омска Оксана Фадина, являющаяся министром экономики Омской области. Инаугурация нового мэра пройдет 8 декабря 2017 года.