В Омске черный «Джип» сбил мальчика на переходе и скрылся

По данным омской Госавтоинспекции, неизвестный водитель черного автомобиля, предположительно «Джипа», ехал по проспекту Мира в сторону Николаевки. В районе дома № 169 он сбил 13-летнего мальчика, переходившего через дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места аварии.