В Омске черный «Джип» сбил мальчика на переходе и скрылся
Инцидент произошел около девяти часов утра в понедельник, 27 ноября, на проспекте Мира.
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Инцидент произошел около девяти часов утра в понедельник, 27 ноября, на проспекте Мира.
По данным омской Госавтоинспекции, неизвестный водитель черного автомобиля, предположительно «Джипа», ехал по проспекту Мира в сторону Николаевки. В районе дома № 169 он сбил 13-летнего мальчика, переходившего через дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места аварии.
Школьнику понадобилась помощь врачей. По факту аварии полицейские проводят проверку.
Всех, кто располагает