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13:34 (мск), источник: СуперОмск

В Омске черный «Джип» сбил мальчика на переходе и скрылся

Инцидент произошел около девяти часов утра в понедельник, 27 ноября, на проспекте Мира.

По данным омской Госавтоинспекции, неизвестный водитель черного автомобиля, предположительно «Джипа», ехал по проспекту Мира в сторону Николаевки. В районе дома № 169 он сбил 13-летнего мальчика, переходившего через дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места аварии.

Школьнику понадобилась помощь врачей. По факту аварии полицейские проводят проверку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этой аварии, просят сообщить об этом в полицию.

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