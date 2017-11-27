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13:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии устроил в доме массовую поножовщину: две женщины убиты, еще двое участников застолья госпитализированы

УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане в полицию ночью 24 ноября поступило сообщение, что в одном из домов села Старо-Кубово Иглинского района обнаружены тела 79-летней хозяйки жилья и 30-летней односельчанки с ножевыми ранениями.

Здесь же с колото-резанными ранениями найдены 45-летняя дочь собственницы и 38-летний местный житель.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». По версии следствия, в этот день в доме было застолье с алкоголем. 31-летний местный житель в ходе ссоры нанес удары ножом пенсионерке, а затем остальным находившимся в доме людям — 30-летней и 45-летней женщинам, а также 38-летнему мужчине. Хозяйка дома и её гостья от полученных травм скончались на месте, а 45-летняя женщина с ножевым ранением брюшной полости и шеи и 38-летний мужчина с ножевым ранением в области груди были доставлены в больницу.

«В ходе совместного с оперативными сотрудниками Отдела МВД России по Иглинскому району мероприятия подозреваемый был задержан. Он признал вину и добровольно показал, как совершал противоправные деяния», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. В ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения.

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