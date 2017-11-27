В Волгограде разминировали бронекатер, затонувший в 1942 году
Саперы мотострелкового соединения ЮВО разминировали бронекатер БК-31 времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области.
Саперы мотострелкового соединения ЮВО разминировали бронекатер БК-31 времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Опасная находка была транспортирована на специально оборудованном автомобиле под перевозку взрывоопасных предметов на полигон “Прудбой”, где была уничтожена электронным способом взрывания», — заявили в ЮВО.
Напомним, что судно пролежало на дне Волги 75 лет. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки 9 бойцов, их вещи и оружие на бронекатере. Недавно БК-31 был полнят на сушу.