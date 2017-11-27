Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: 87-летний актер Краско планирует стать отцом в шестой раз
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
«Славы захотелось»: советник Порошенко о провале атаки в Донбассе
В России могут ввести налог на смерть
Медведев уволил зятя Ельцина
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
СМИ: Цымбалюк-Романовская обчистила банковский счет Джигарханяна
Алина Кабаева поразила всех кожаным костюмом
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Кадыров сказал, почему хочет уйти в отставку - СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
18-летняя дочь Риз Уизерспун дебютировала на светском балу
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Военный переворот в Зимбабве
17:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде разминировали бронекатер, затонувший в 1942 году

Саперы мотострелкового соединения ЮВО разминировали бронекатер БК-31 времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, военным удалось извлечь и уничтожить 154 снаряда 76 миллиметров, около 100 гранат типа Ф-1 и РГ-33, а также около одного килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

«Опасная находка была транспортирована на специально оборудованном автомобиле под перевозку взрывоопасных предметов на полигон “Прудбой”, где была уничтожена электронным способом взрывания», — заявили в ЮВО.

Напомним, что судно пролежало на дне Волги 75 лет. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки 9 бойцов, их вещи и оружие на бронекатере. Недавно БК-31 был полнят на сушу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь