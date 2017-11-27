В Волгограде разминировали бронекатер, затонувший в 1942 году

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, военным удалось извлечь и уничтожить 154 снаряда 76 миллиметров, около 100 гранат типа Ф-1 и РГ-33, а также около одного килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

«Опасная находка была транспортирована на специально оборудованном автомобиле под перевозку взрывоопасных предметов на полигон “Прудбой”, где была уничтожена электронным способом взрывания», — заявили в ЮВО.