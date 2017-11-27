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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка около 5 лет похищала предназначенные больницам продукты питания, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

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Столичные оперативники по борьбе с экономическими преступлениями установили факт хищения продуктов на торговом предприятии, которое обеспечивает питание в некоторых больницах Минска, а также в онкологическом центре в Боровлянах. «Злоупотребляя служебными полномочиями, 40-летняя заместитель заведующего заготовительного объекта этого предприятия на протяжении нескольких лет выносила с работы продукты — мясо, яйца, молоко, масло и другие, — рассказали в ГУВД. — Она умышленно нарушала технологию приготовления и уменьшала порции пациентам больниц, а излишки уносила домой». За счет пациентов женщина жила почти 5 лет.

Таким образом она обеспечивала едой свою семью. «Более того, как сама призналась оперативникам, некоторую продукцию продавала своим знакомым по ценам ниже рыночных. В среднем за месяц женщина похищала еды на сумму от Br100 до Br150. Установлено, что с августа 2016 по июль 2017 года она похитила продуктов на сумму около Br3 тыс.», — отметили в милиции.