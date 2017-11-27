Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Ангарском районе
Он хотел сжечь автомобиль, чтобы скрыть кражу.
Он хотел сжечь автомобиль, чтобы скрыть кражу.
Ночью 24 ноября в полицию сообщили, что горит автомобиль «ВАЗ» в поселке Мегет Ангарского района. Как выяснилось, припаркованная возле домов машина загорелась неслучайно — прибывшие стражи порядка установили, что это поджог. На место приехали и пожарные, которые через несколько минут потушили бушующее пламя.
— В течение дня поджигателя задержали, им оказался неоднократно судимый житель деревни Малая Еланка Иркутского района, — сообщает
Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Сейчас стражи порядка выясняют детали случившегося, а также ищут возможных сообщников поджигателя.