Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Ангарском районе

Ночью 24 ноября в полицию сообщили, что горит автомобиль «ВАЗ» в поселке Мегет Ангарского района. Как выяснилось, припаркованная возле домов машина загорелась неслучайно — прибывшие стражи порядка установили, что это поджог. На место приехали и пожарные, которые через несколько минут потушили бушующее пламя.

— В течение дня поджигателя задержали, им оказался неоднократно судимый житель деревни Малая Еланка Иркутского района, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — По одной из версий, мужчина хотел сжечь автомобиль, чтобы скрыть следы кражи из салона автомобиля.