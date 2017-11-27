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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Ангарском районе

Он хотел сжечь автомобиль, чтобы скрыть кражу.

Ночью 24 ноября в полицию сообщили, что горит автомобиль «ВАЗ» в поселке Мегет Ангарского района. Как выяснилось, припаркованная возле домов машина загорелась неслучайно — прибывшие стражи порядка установили, что это поджог. На место приехали и пожарные, которые через несколько минут потушили бушующее пламя.

— В течение дня поджигателя задержали, им оказался неоднократно судимый житель деревни Малая Еланка Иркутского района, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — По одной из версий, мужчина хотел сжечь автомобиль, чтобы скрыть следы кражи из салона автомобиля.

Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Сейчас стражи порядка выясняют детали случившегося, а также ищут возможных сообщников поджигателя.

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