На Урале задержан серийный грабитель детских садов

Первый случай зафиксирован в марте этого года. Злоумышленник пришел в локомотивное депо Екатеринбурга, якобы чтобы устроиться на работу.

Пройдя пропускной пункт и не показав при этом ни пропуск, ни другой документ, он пришел в отдел кадров. В это время сотрудницы в кабинете не было, дверь была заперта.

Мужчина вскрыл дверь и похитил из кабинета кошелек с деньгами и зарплатной картой. Через некоторое время пострадавшая получила SMS о том, что с ее карты сняли 38 500 рублей. После кражи сотрудники полиции на транспорте изучили видеозаписи посетителей, разместили фотографию разыскиваемого.

После этого начали поступать звонки из разных городов Свердловской и Челябинской области. «Как оказалось, с марта по ноябрь этого года мужчина совершил несколько краж в разных городах, гастролируя по Свердловской и Челябинской областям.

Кража в локомотивном депо была далеко не первой и не последней", — отметил заместитель начальника полиции по оперативной работе линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский подполковник полиции Андрей Новосельцев.

Так, в сентябре злоумышленник похитил кошелек в служебном помещении школы в Сухом Логу, куда он пришел под предлогом устройства на работу. Через несколько дней подобное происшествие произошло в детском саду Заречного. Он пришел в детское учреждение под видом родителя, который хочет устроить ребенка в детский сад. Ему хватило 15 минут в кабинете заведующей, чтобы незаметно похитить сумку. Кроме того, мужчина подозревается в аналогичных кражах в детских садах № 301 и № 347.